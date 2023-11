Ferrari, buyback per oltre 11,7 milioni di euro

Ferrari

cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan (EXM), dall'8 e al 16 novembre 2023, un totale dial prezzo medio unitario di 319,9781 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 350 milioni di euro annunciato il 7 novembre 2023, quale quarta tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.Per la Quarta Tranche il corrispettivo totale investito è stato:• 11.749.596,51 euro per n. 36.720 azioni ordinarie acquistate sul EXMAl 16 novembre 2023 Ferrari deteneva 13.295.462 azioni proprie ordinarie pari al 5,17% del capitale sociale.Dall'1 luglio 2022 al 16 novembre 2023 la Società ha riacquistato un totale di 2.371.004 azioni proprie sul EXM e NYSE, incluse le transazioni relative a Sell to Cover, per un corrispettivo di 570.946.357,66 euro.Intanto, sul listino milanese, ilestende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 329,1 euro.