Ferrari, acquistate azioni proprie per oltre 6,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari
ha comunicato di avere acquistato
su Euronext Milan (EXM
) e sul New York Stock Exchange (NYSE
), dal 24 al 28 novembre 2025, un totale di 19.305 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 336,9521 euro, per un controvalore
pari a 6.504.860,47 euro
.
Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.
Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 28 novembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:
• 279.999.967,33 euro per n. 750.046 azioni ordinarie acquistate sul EXM (pari alla totalità dell'Ottava Tranche da eseguire sul mercato EXM, come annunciato in data 31 luglio 2025)
• 84.913.961,84 USD per n. 198.388 azioni ordinarie acquistate sul NYSE
Al 28 novembre 2025 Ferrari deteneva 16.622.729 azioni proprie ordinarie pari al 9,06% del capitale sociale.
Dall'1 luglio 2022 al 28 novembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.959.454 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.995.557.443,96 euro.
Nel frattempo, a Piazza Affari, il Cavallino rampante di Maranello
registra una flessione dell'1,15% rispetto alla vigilia e si attesta a 333,9 euro.