Ferrari, acquistate azioni proprie per oltre 6,5 milioni di euro

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan () e sul New York Stock Exchange (), dal 24 al 28 novembre 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 336,9521 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 28 novembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:• 279.999.967,33 euro per n. 750.046 azioni ordinarie acquistate sul EXM (pari alla totalità dell'Ottava Tranche da eseguire sul mercato EXM, come annunciato in data 31 luglio 2025)• 84.913.961,84 USD per n. 198.388 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 28 novembre 2025 Ferrari deteneva 16.622.729 azioni proprie ordinarie pari al 9,06% del capitale sociale.Dall'1 luglio 2022 al 28 novembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.959.454 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.995.557.443,96 euro.Nel frattempo, a Piazza Affari, ilregistra una flessione dell'1,15% rispetto alla vigilia e si attesta a 333,9 euro.