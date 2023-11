Generali, Sesana: prezzi aumenteranno con inflazione ed eventi estremi

Generali

(Teleborsa) - I risultati presentati oggi da Generali "confermano l'abilità di perseguire unae di mettere in campoche sta diventando sempre più complesso" e quindi "siamo quindi fiduciosi per l'ultima parte dell'anno e del fatto che stiamo andando nella giusta direzione". Lo ha affermato ildi, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati al 30 settembre 2023 "Siamo moltoche abbiamo messo a punto sulla value proposition, con una retention che si mantiene a buoni livelli", ha spiegato, aggiungendo che "è un momento difficile per molte comunità in diversi paesi in cui operiamo, e siamo presenti e attivi per supportare le persone e i nostri clienti".In termini di volumi, "il terzo trimestre ha visto una continuazione dei trend osservati nel settore" e Generali sta "lanciando più prodotti attraenti in questo nuovo scenario di mercato", con un "focus sui". Inoltre - ha detto Sesana "la strategia è indirizzata verso, che rispondono meglio alle richieste dei clienti e sono anche meno esposte alla concorrenza dei titoli di stato"."Un adapting pricing è ormai parte della nostra strategia e, anche sulla base delle indicazioni granulari che abbiamo sul fronte dell'inflazione", ha spiegato il General Manager.Rispondendo alle domande degli analisti, il manager ha spiegato che la frequenza dista "diventando più frequente e dobbiamo, non possiamo fare affidamento solo sul reinsurance market, e quindi adatteremo le tariffe per includere questo tipo di effetti, e questo si aggiunge alla parte di inflazione, quindi sarà unche faremo. Ogni anno dovremo adattare i prezzi a questo nuovo contesto".Sesana ha fatto riferimento a un "", dove i prezzi potrebbero essere aumentati ogni anno o a ogni rinnovo, e non solo di un catch up verso l'inflazione come è stato l'anno scorso.