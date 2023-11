Giglio Group, assemblea approva aumento di capitale fino a 5 milioni

Giglio Group

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, ha, confermandolo, in qualità di, la quale resterà in carica fino alla scadenza dell'intero CdA (alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023).In sede straordinaria, hasociale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per un ammontare, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Giglio in circolazione e godimento regolare, da liberarsi in denaro, riservato al socio di controllo e ad altri investitori qualificati o istituzionali.Inoltre, è stata, a pagamento, per la parte dell'aumento di capitale di cui al punto precedente non sottoscritta entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione da liberarsi in denaro, riservato al socio di controllo e ad altri investitori qualificati o istituzionali.All'assemblea erano, rappresentanti 12.232.895 azioni, corrispondenti al 55,685% del capitale sociale e al 71,53% del numero complessivo dei diritti di voto (in considerazione della maggiorazione di voto) di Meridiana Holding.