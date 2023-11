Intelligenza artificiale, lanciato a Madrid il Patto Ue

(Teleborsa) - In occasione della quarta(European Ai Alliance) ieri a Madrid il commissario europeo,, ha lanciato ilsull'IA. Con questa iniziativa l'Ue chiede l'impegno volontario dell'industria ad anticipare l'applicazione della norma in discussione a Bruxelles prima della sua entrata in vigore. "Queste aziende saranno pioniere nell'immettere sul mercato un'Intelligenza artificiale affidabile in linea con le regole e i valori dell'Ue" ha detto Breton, plaudendo all'interesse espresso da molte società sul regolamento in corso di approvazione.Glial progetto comune EuroHPC, con il sostegno della Commissione europea, accelereranno gli sforzi di ricerca, sviluppo, dimostrazione e implementazione relativi all’infrastruttura europea di. "Questo impegno mira a contribuire all’obiettivo generale dell’Unione di creare un ecosistema globale di intelligenza artificiale che sia affidabile e responsabile", ha spiegato la Commissione in una nota.Il concorso lanciato ieri è una collaborazione guidata dal progettofinanziato dall'UE, con l'accesso ai supercomputer europei facilitato dalla JU EuroHPC. Incoraggia l’ampia partecipazione di start-up europee con esperienza in modelli disu larga scala. Si prevede che i vincitori rilasceranno i modelli sviluppati con una licenza open source per uso non commerciale o pubblicando i risultati della ricerca. La sfida selezionerà fino a quattro promettenti start-up europee di intelligenza artificiale a cui verrà dato accesso alle strutture diper promuovere lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale su larga scala in Europa e tra i vincitori verrà distribuito un premio diSarà organizzato l’accesso per le start-up di intelligenza artificiale, consentendo loro di addestrare in modo efficiente i loro modelli utilizzando i supercomputer europei.Il progetto comune EuroHPC promuoverà infine attività e servizi basati sulper promuovere un’intelligenza artificiale affidabile in Europa. Questi sforzi mireranno a facilitare una maggioreper le comunità di intelligenza artificiale e a promuovere l’uso ottimale ed efficiente delle tecnologie HPC per l’innovazione scientifica e industriale. Inoltre, nell’ambito del programma di lavoro della Commissione per il 2024, verranno propostealsul progetto comune EuroHPC per garantire un accesso sostenibile e duraturo alla capacità dei supercomputer europei per le start-up europee di intelligenza artificiale.