Orsero, CFO SIM alza target price e conferma Buy

Orsero

(Teleborsa) - CFO SIM ha incrementato aper azione (da 22,50 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside del 48%.Gli analisti sottolineano che Orsero ha registrato "sia in termini di fatturato che di redditività" nei primi nove mesi del 2023. La BU Distribuzione ha beneficiato fortemente di un mix di prodotti più redditizio e dell'integrazione sinergica delle società francesi. Inoltre, l'attività Shipping continua a registrare risultati soddisfacenti, nonostante la costante normalizzazione del mercato del "dry cargo".Il broker haallineando i dati per l'anno fiscale 2023 con ladella società, rispetto sia al fatturato che all'EBITDA, aumentando allo stesso tempo le spese finanziarie a causa dell'attuale contesto di tassi di interesse. Inoltre, ha affinato le stime per l'attività di spedizione, al fine di tenere meglio conto della coerente normalizzazione sia dei volumi che dei tassi di nolo medi del mercato nel 2024-25.Il risultato combinato nelprevede unmedio del 3,2%, 5,1% e 7,5% dei Ricavi Netti, adj. EBITDA e adj. Utile netto, rispettivamente.