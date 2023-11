Tar sentenzia la regolarità della gara per il controllo bagagli all'aeroporto di Palermo

(Teleborsa) - La quarta sezione del, società di gestione dell’aeroporto, in merito al ricorso che era stato presentato dallacontro l’aggiudicazione dell’appalto per il controllo dei bagagli nello scalo all’impresaL’esclusione dell’azienda ricorrente da parte della commissione di gara sarebbe stata determinata dallache una tipologia di bagaglio poteva transitare nell’solo con intervento umano e non in modo automatico.La nuova macchina,, certificata Tsa 7.2 e approvata Ecac standard 3.0 e 3.1, è stata inaugurata nel marzo scorso erichiesti dalla normativa europea e americana sul versante della sicurezza. SI tratta del primo dei tre apparecchi radiogeni SureScan,. L’aeroporto di Palermo è stato il primo ad esserne dotato in Italia.