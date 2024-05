Trawell Co, Intesa alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Trawell Co

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 13,8 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, confermando lasul titolo a "".Gli analisti scrivono che 4 nuove concessioni e 4 importanti rinnovi nel 2023 confermano ildi TraWell nel suo settore di nicchia. La società è in trattative per l'acquisizione di un'entità nel settore dei servizi ai viaggiatori nel nord Europa, dove TraWell non è attualmente presente. L'accordo è sulla scia dell'di TraWell. La società punta a diventare un aggregatore di servizi aeroportuali (quali deposito bagagli, gestione bagagli smarriti per conto degli aeroporti, locker, consegna bagagli e transfer da/per città)."Riteniamo che la società possa contare su unae la potenziale acquisizione sembra coerente con i piani annunciati di espansione del business di TraWell", si legge nella ricerca.