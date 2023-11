BCE: basse valutazioni banche aumentano costo finanziamenti a economia

(Teleborsa) - Gli utili bancari dell'eurozona euro hanno raggiunto i massimi pluriennali, mentre le valutazioni delle azioni bancarie non hanno sostanzialmente superato i livelli pre-pandemia; inoltre, l'esposizione delle banche ale lahanno contribuito allenel 2023. Lo afferma la Banca centrale europea (BCE) in un articolo per la Financial Stability Review.Secondo i ricercatori di Francoforte, le "valutazioni bancarie stagnanti, ma potrebbero anche essere dovute alla maggiore incertezza sull'accesso degli azionisti ai rendimenti ottenuti dalle banche"."Ilincide sulle valutazioni più fortemente rispetto ai titoli growth, che reinvestono internamente i flussi di cassa e dovrebbero restituirli agli investitori in un futuro più lontano", dice la BCE."L'incertezza sulle prospettive degli utili bancari e della qualità degli attivi, unita alle preoccupazioni sulla sostenibilità dei pagamenti dei dividendi a seguito degli, sta contribuendo alle valutazioni stagnanti e ai premi per il rischio azionario persistentemente elevati osservati nel settore bancario dell'eurozona", si legge nel documento.Secondo la BCE, "nel lungo periodo ciò potrebbepoiché le banche che sono valutate a sconto dagli investitori probabilmente troveranno più difficile raccogliere nuovo capitale quando necessario". "Poiché il capitale richiesto per sostenere i prestiti è remunerato dai tassi praticati, le valutazioni deboli si traducono direttamente in termini e condizioni più rigorosi per il finanziamento dell'economia reale", viene aggiunto.