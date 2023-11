Caro energia, Ue proroga di 6 mesi alcuni aiuti

(Teleborsa) - La Commissione europea ha adottato oggi unadi Stato in caso di crisi e transizione per prorogare di sei mesi un numero limitato di sezioni del quadro volte a fornire una risposta alla crisi a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e dell'aumentoOggi - si legge nella nota ufficiale - la Commissione ha adottato modifiche alle disposizioni del quadro temporaneo di crisi e transizione che consentono agli Stati membri di concedere:questa sezione sarà prorogata di sei mesi, fino al 30 giugno 2024 . Inoltre, vengono aumentati i massimali previsti per i limitati importi degli aiuti per coprire il periodo di riscaldamento invernale: da 250.000 euro a 280.000 euro per il settore agricolo; da 300.000 a 335.000 euro per i settori della pesca e dell'acquacoltura; e da 2 milioni di euro a 2,25 milioni di euro per tutti gli altri settori.anche questa sezione sarà prorogata di sei mesi e continuerà ad applicarsi fino al 30 giugno 2024. Nell'ambito di questa sezione, gli Stati membri possono continuare a fornire sostegno coprendo parti di costi aggiuntivi costi energetici solo nella misura in cui i prezzi dell’energia superano significativamente i livelli pre-crisi.Questi due emendamenti consentiranno agli Stati membri, ove necessario,uori dal sostegno necessario nel prossimo periodo di riscaldamento invernale. Allo stesso tempo, la proroga faciliterà l’attuazione pratica dei regimi di sostegno da parte degli Stati membri, dando loro tempo sufficiente per farlo fino alla fine di giugno 2024.Non vengono invece prorogate oltre fine 2023 le misure sul sostegno alla liquidità con