d'Amico, azioni ammesse su OTCQX Best Market negli USA

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) -(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, hanegli Stati Uniti, a partire dal 20 novembre 2023 (ticker OTCQX: DMCOF). Le azioni di DIS, oltre al segmento STAR di Borsa Italiana, sono attualmente negoziate over the counter (OTC) negli Stati Uniti, nel segmento OTC Pink market, gestito da OTC Market Group.L'azienda spiega che il segmento OTCQX International Market fornisce agli investitori americani. Inoltre, le aziende quotate sull'OTCQX ottengono anche una conformità ‘Blue sky' valida in 37 stati degli USA (non disponibile nell'OTC Pink market), che consente ai broker di sollecitare ordini e distribuire ricerca agli investitori statunitensi in tali stati."Questa iniziativa mira a, offrendo loro una piattaforma più trasparente ed efficiente per negoziare le nostre azioni - ha commentato l'- Gli investitori americani avranno accesso allo stesso livello di informazioni e dati che attualmente forniamo nei mercati europei. Consideriamo questa evoluzione come un passo in avanti significativo per DIS, poiché ci aiuterà a espandere la nostra base azionaria all'interno della più grande comunità di investitori del mondo. Ciò, a sua volta, dovrebbedelle nostre azioni, generando valore per i nostri azionisti".