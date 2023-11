Fallimenti imprese, 5.468 dall'inizio del 2023: i numeri dell'ultimo report Cribis

(Teleborsa) - Sono 5.468 leche hanno dichiarato fallimento nei primi nove mesi del 2023, in linea (+1,48%) rispetto allo stesso periodo del 2022, ma in diminuzione del 32,9% rispetto allo stesso periodo del 2019 (pre-pandemia). È quanto emerge dall'realizzata da, società del gruppo CRIF specializzata nella business information, e aggiornata al 30 settembre 2023.Nel terzo trimestre di quest'anno le aziende che hanno dichiaratosono state 1.563, +8,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, ma in diminuzione del 13,5% rispetto al terzo trimestre 2021, uno dei momenti più critici della. Isono stati 292 nei primi 9 mesi di quest'anno, 60 nell’ultimo trimestre (in calo del 26,8% rispetto al Q3 2022 e -45% rispetto al Q3 2019).Leche hanno registrato il maggior numero di liquidazioni giudiziali sulsono Lombardia (316), Lazio (154), Veneto (157), mentre le aree geografiche con i dati più inferiori sono Trentino-Alto Adige (13), Basilicata (8), Molise (7) e Valle D’Aosta (1). Da evidenziare anche il dato riguardante l’Emilia Romagna con 89 liquidazioni giudiziali.Per quanto riguarda icon un maggior numero di liquidazioni giudiziali, il settore delè quello che risulta particolarmente in crisi, con un numero di 1.738 di liquidazioni giudiziali al 30 settembre, seguito dai(1.374), dall'(941) e dall'(923)."Rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente stiamo assistendo ad un lieve incremento del numero di liquidazioni giudiziali, che potrebbe aumentare ancora nell’ultimo trimestre del 2023 a causa del contesto macro economico che stiamo vivendo: i problemi di liquidità per le aziende causati dalla stretta monetaria rischiano infatti di amplificare la fragilità di queste ultime.” – ha commentato, amministratore delegato di CRIBIS. “Nonostante questo continuiamo ad assistere a un netto miglioramento nelle percentuali rispetto al periodo pre-pandemia.”