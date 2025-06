Nel 2024 la ricchezza globale cresce del 4,6%. In Italia 1,3 milioni di milionari

(Teleborsa) - Nel 2024 laè cresciuta deldopo un incremento del 4,2% nel 2023, proseguendo così un trend al rialzo costante. Tuttavia, la velocità di crescita non è stata uniforme, concentrandosi soprattutto sul, con leche hanno rappresentato complessivamente la maggior parte dell'aumento, con oltre l'11%. È quanto è emerso dall’edizione 2025 dell’. Dollaro stabile e mercati finanziari solidi hanno contribuito in modo determinante a questa crescita, spiega il rapporto, con Asia-Pacifico (APAC) ed Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) che sono rimaste indietro, con tassi di crescita inferiori rispettivamente al 3% e allo 0,5%.Ilin dollari è aumentato dell’1,2% nel 2024, con un incremento di oltre 684.000 persone rispetto all’anno precedente. Glihanno registrato oltre 379.000 nuovi milionari in più, ovvero più di 1.000 al giorno. Stati Uniti, Cina e Francia sono i Paesi con il maggior numero di milionari con patrimonio espresso in dollari, con gli Stati Uniti che rappresentano quasi il 40% del totale mondiale.Per i prossimi cinque anni, ledel report indicano una crescita continua della ricchezza media pro capite. Questa espansione sarà trainata da Stati Uniti, Cina, America Latina e Oceania.A fine 2024, l’Italia conta poco più diin dollari. Nel corso del 2024 laper adulto in Italia, misurata in valuta locale, è aumentata del 3,81% al netto dell’inflazione. L’Italia occupa il 23esimo posto su 56 Paesi della classifica della ricchezza media per adulto misurata in dollari, dopo la Spagna e davanti al Giappone, ma raggiunge il 14esimo posto nella classifica della ricchezza mediana, davanti agli Stati Uniti e Singapore."L’Italia viene spesso dipinta come un Paese dall’elevato debito pubblico. In realtà, circa due terzi di questo debito è detenuto da operatori italiani e, considerando anche i privati, il sistema Paese risulta tra i meno indebitati a livello europeo – ha commentato, Chief Investment Officer di UBS Global Wealth Management –. La posizione patrimoniale netta verso l’estero, ovvero la differenza tra le attività e le passività finanziarie di un Paese nei confronti dell’estero, è positiva per circa il 15% del PIL, un dato migliore rispetto alla media europea. Questo risultato è dovuto a un’elevata ricchezza privata, come evidenziato dal Global Wealth Report, ma per produrre il massimo impatto possibile – anche a livello sociale – deve essere accompagnata da un’adeguata cultura finanziaria".