Giornata contro la violenza sulle donne: l'impegno di Alstom, dalle conferenze alla mostra

(Teleborsa) - In occasione dellache ricorre ilconferma l'impegno sul fronte della sensibilizzazione sulla violenza di genere: a partire da oggi, il Gruppo avvierà nel corso dei prossimi mesi, unache si svolgeranno in 9 siti in Italia:delle conferenze - in collaborazione con esperti, istituzioni e organizzazioni locali - è offrire elementi pratici per riconoscere e denunciare le varie forme di violenza di genere, sia come vittime che come spettatori. Ciò può riguardare larappresentato dai suoi valori, con una vera e propria missione di promozione di una cultura inclusiva e rispettosa, nonché di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, con particolare riferimento ai modelli sociali", affermasia essa fisica, psicologica o economica. Come azienda, sottolineiamo con forza la nostra assoluta intolleranza verso qualsiasi forma di violenza."si è svolta oggi presso la sede Alstom di Bologna alla presenza di Barbara Lori, Assessora alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche Abitative Parchi e Forestazione, Pari Opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo della Regione Emilia-Romagna, Simona Lembi, Responsabile del Piano per l’Uguaglianza della Città Metropolitana di Bologna e componente del Gabinetto del Sindaco, Fiammetta Modena, Responsabile dipartimento nazionale disabilità e sociale di FI, Alessandra Grassi Commissario Capo della squadra mobile della Questura di Bologna, Michele Viale, Direttore Generale di Alstom Italia e Presidente e AD di Alstom Ferroviaria, dell’artista Monica Pirone, della Fondazione Pangea Onlus, della rete di Centri Anti Violenza Casa delle donne e Mondo Donna.Nel corso della conferenza,che indicano un, fornendo indicazioni per un'azione rapida e delineando misure di prevenzione e sostegno. La riflessione ha riguardato anche l'importanza dei centri di assistenza regionali e il ruolo che hanno.ospiterà nei vari stabilimenti italiani la mostra ", realizzata dall'artistae, da sempre impegnata nella sensibilizzazione sul tema della discriminazione di genere. Il progetto è composto da 20 bambole che rappresentano diversi vissuti delle donne contemporanee in tutto il mondo. La mostra, aperta al pubblico, è stata inaugurata oggi presso la sede Alstom di Bologna, dove rimarrà esposta fino a venerdì 24 novembre, per poi trasferirsi nello stabilimento di Savigliano dal 27 novembre al 2 dicembre 2023. Nei mesi di febbraio e marzo 2024, la mostra sarà esposta in altri siti Alstom in Italia.che rappresentano ruoli diversi, interpretando ciascuna un personaggio e raccontando ognuna una storia: la storia di tutte noi, bambine, adolescenti, donne che, nel tempo, animano ed hanno animato la scena, scrivendo la storia del loro Paese di origine ed in alcuni casi del mondo”. Ha dichiarato l’artista Monica Pirone. “È fondamentale renderci partecipi dei drammi in atto per prenderci carico di ingiustizie che non possono essere accettate, per trovare risoluzioni. Ogni luogo è il posto giusto per parlarne, l’arte ha il dovere di uscire dai Musei e dalle gallerie e fare della forma una narrazione utile alla società, un contributo fondamentale per immaginare un mondo differente dove le donne possano avere pari opportunità, diritti eguali che le rendano libere di disegnare la propria vita. “E' stato anche presentato un nuovo progetto sostenuto dallaQuest'anno, la Fondazione ha scelto, tra le altre, laimpegnata ad accogliere le donne afghane e i loro figli in Italia e a facilitare la loro integrazione nella società attraverso programmi educativi e lavorativi.Nelle diverse sedi, i dipendenti Alstomarticoli della Costituzione italiana riguardanti la tutela delle donne. Questo momento corale rappresenta una sorta di staffetta di lettura che toccherà i nove stabilimenti Alstom: Bari, Bologna, Firenze, Lecco, Nola, Savigliano, Sesto San Giovanni, Vado Ligure e Valmadrera.Nel corso degli anni,ha promosso diversi progetti volti a favorire i cambiamenti culturali. Ha dato priorità ad aspetti cruciali della Diversità e dell'Inclusione, tra cui la parità di genere, l'identità di genere e l'inclusione sociale, stabilendo partnership con varie associazioni ed enti. Queste collaborazioni sostengono attivamente il percorso verso una