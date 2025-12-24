Milano 23-dic
Mercati asiatici positivi, Tokyo più debole

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per la borsa di Tokyo, mentre si muovono in territorio positivo gli altri mercati asiatici che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, dopo i rialzi messi a segno da Wall Street sulla scia della notizia di una crescita dell’economia statunitense del 4,3% tra luglio e settembre.

L'indice Nikkei 225 si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, giornata di guadagni per Shenzhen, che continua la giornata allo 0,99%.

Sulla parità Hong Kong (+0,17%); sulla stessa tendenza, senza direzione Seul (-0,13%).

Pressoché invariato Mumbai (+0,02%); sotto la parità Sydney, che mostra un calo dello 0,30%.

Giornata incolore per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,11%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto +0,05%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 2,05%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,83%.
