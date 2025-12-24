Mercati asiatici positivi, Tokyo più debole

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per la borsa di Tokyo
, mentre si muovono in territorio positivo gli altri mercati asiatici che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, dopo i rialzi messi a segno da Wall Street sulla scia della notizia di una crescita dell’economia statunitense del 4,3% tra luglio e settembre.
L'indice Nikkei 225
si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, giornata di guadagni per Shenzhen
, che continua la giornata allo 0,99%.
Sulla parità Hong Kong
(+0,17%); sulla stessa tendenza, senza direzione Seul
(-0,13%).
Pressoché invariato Mumbai
(+0,02%); sotto la parità Sydney
, che mostra un calo dello 0,30%.
Giornata incolore per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,11%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto +0,05%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,05%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,83%.