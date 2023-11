MEF, operazione di concambio il 22 novembre: offerto BTP 02/2033

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze () ha comunicato che il2023 effettuerà un'attraverso il sistema telematico di negoziazione. Sarà offerto un titolo in emissione a fronte di un massimo di quattro titoli in riacquisto.In particolare, il Tesoro collocheràcon cedola 5,75% (ISIN IT0003256820).(oggetto del riacquisto) saranno: BTP marzo 2024 (cedola 4,50%, ISIN IT0004953417), BTP maggio 2024 (cedola 1,75%, ISIN IT0005499311), BTP luglio 2024 (cedola 1,75%, ISIN IT0005367492) e BTP settembre 2024 (cedola 3,75%, ISIN IT0005001547).Il giorno stabilito per l'operazione, alle ore 10, i prezzi dei titoli in riacquisto ammessi al concambio, scelti tra quelli sopra elencati, saranno visibili direttamente ed esclusivamente sulla piattaforma elettronica. L'operazione si svolgerà dalle ore 10 e terminerà entro le ore 11 del suddetto giorno. L'assegnazione del titolo in emissione è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore e accettato dal MEF.Sono ammessi a partecipare al concambio esclusivamente gli "in titoli di Stato". Non è prevista la corresponsione di provvigioni di collocamento. Il regolamento dell'operazione è fissato per il giorno 24 novembre 2023.