MPS, MEF avvia cessione del 20% tramite ABB

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze () ha avviato una procedura accelerata di raccolta ordini (Accelerated Book Building - ABB) per laordinarie di, corrispondenti adella banca senese, attraverso un consorzio di banche costituito da BofA, Jefferies e UBS in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, con l'obiettivo di promuovere il collocamento delle suddette azioni presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri.Nell'ambito dell'operazione è previsto che il MEF si impegni con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners asenza il consenso degli stessi Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e salvo esenzioni, come da prassi di mercato.dell'operazione saranno comunicati al termine del collocamento, si legge in una nota.