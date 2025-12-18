DHH avvia aumento di capitale tramite ABB per 10 milioni di euro

DHH

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, ha deliberato un, a pagamento e in via scindibile, per un, con esclusione del diritto di opzione, da offrire in sottoscrizione entro il 31 dicembre 2025.L'aumento di capitale sarà eseguito mediante emissione di massime 434.000 nuove azioni ordinarie, di cui n. 134.000 azioni a servizio dell'opzione di incremento discrezionale a copertura di eventuali sovrallocazioni. L'ha manifestato il suomediante cessione di azioni dallo stesso detenute pari a massime 30.000 azioni DHH (pari al 0,57% del capitale sociale pre aumento).Le nuove azioni e le azioni in vendita saranno offerte attraverso una procedura diriservata a investitori qualificati italiani e/o esteri, nonché ad investitori istituzionali esteri, a un prezzo per azione pari a 23 euro. La procedura di accelerated bookbuilding avrà inizio immediatamente. Intermonte SIM agisce in qualità di Sole Bookrunner.L'aumento di capitale ha l'obiettivo di reperire in modo rapido ed efficiente le risorse necessarie a. Più in particolare, consentirebbe alla società di cogliere tempestivamente le opportunità di mercato, garantendo la disponibilità di risorse finanziarie funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici individuati, nonché allo sviluppo sia dei progetti già previsti nel piano industriale sia delle ulteriori iniziative di crescita che potranno emergere in futuro, inclusi eventuali progetti di espansione per linee esterne mediante operazioni di M&A coerenti con la strategia industriale.