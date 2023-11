OpenAI, azionisti in pressing per il reintegro di Sam Altman: cosa è successo?

Microsoft

(Teleborsa) -: dopo neanche 48 oreche, contrariamente alle sue convinzioni iniziali, rappresenti gli azionisti ed i loro interessi. La macchina perfetta che aveva messo in piedi l'imprenditore statunitense, padre della società che fa ricerca sull'intelligenza artificiale, gli si è rivolta contro ed ha messo in crisi i suoi stessi valori.Tutto è iniziato, quando il, con una decisione fulminea,dalla gestone della società, nominando un Ceo ad interim, Mira Murati, che assieme ai dipendenti ha espresso pubblicamente tutto il suo sostegno ad Altman sui social. E lo stesso ha fatto il, che è stato degradato e spinto a dimettersi.Una decisione presa da un, slegato dagli azionisti e dallo stesso fondatore di OpenAI, che così aveva pensato di gestire la sua creatura, nata come organismo no profit, in grado di funzionare senza interferenze.OpenAI era statanel campo dell'intelligenza artificiale, ma quattro anni dopo Altman aveva creato da una sua costola laun prodotto di così largo successo da aver convinto un colosso del calibro didi dollari nel progetto, senza avere la maggioranza (Microsoft detiene il 49% del capitale) e senza neanche avere il diritto di nominare un membro del Board.Ecco perché la decisione a sorpresa del Board di far fuori il suo fondatore ha indignato glidi maggioranza- oltre a Microsoft anche il fondo di venture capital Thrive Capital - che stanno facendo, che questa volta sarà anche espressione degli azionisti.Una vicenda che ha fatto molto riflettere e che nasce dalla, nato senza alcun legame rispetto ai capitali raccolti per, con l'unico obiettivo diper il bene dell'umanità. Sono membri del gruppo di controlloin primo ed, capo della ricerca presso OpenAI, coadiuvata da, responsabile della strategia e della ricerca di base presso il Center for Security and Emerging Technology,, scienziata che ha servito anche come Ceo di Fellow Robots,, ex dirigente di Facebook e co-fondatore di Quora.Cosa è accaduto davvero all'interno di quel gruppo? Fra le tantecircolate negli ultimi giorni la possibilità che unasul futuro di OpenAI abbia messo in allarme il Board, che come conseguenza ha preso una decisione repentina nel tentativo di mantenere l'imparzialità delle sue decisioni e tutelare la sicurezza dell'umanità.