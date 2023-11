Saipem riacquista bond per massimo 200 milioni

Saipem

(Teleborsa) -, insieme alla sua controllata Saipem Finance International, annunciano l'avvio da parte di Saipem Finance di un’offerta di riacquisto rivolta ai portatori dei titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 2.625 per cent. Notes due 7 January 2025” (ISIN Code: XS1711584430) emesso dall’Offerente e quotato sull’EURO MTF della Borsa del Lussemburgo, verso un corrispettivo in denaro, per un ammontare massimo complessivo pari a 200 milioni di euro.L’Offerta scade alle ore 17:00 (CET) del 24 novembre 2023.L’Offerta - spiega una nota - è finalizzata all’