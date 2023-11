Salcef, Intesa conferma Buy e stime

Intesa Sanpaolo

Salcef Group

(Teleborsa) -ha rivisto il(aper azione da 30,4 euro), a seguito di una revisione del risk free rate e confermato le stime e la) sul titolo, quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel settore delle infrastrutture ferroviarie, dopo la diffusione dei risultati dei primi 9 mesi del 2023.Gli analisti scrivono che i(9M23 +47% a/a), confermando il forte slancio dei ricavi, con una solida crescita nel mercato interno e il contributo iniziale delle recenti acquisizioni (FV e Colmar). Il margine EBITDA è rimasto solido (20,4%, in crescita di 30 punti base su base annua) nonostante la persistente pressione inflazionistica.Viene sottolineato che il management hasulla crescita dei ricavi per l'anno fiscale 2023, ora vista "realisticamente" nell'intervallo 30-35% (di cui 20% organico) rispetto ai 9M23 +47% (di cui +32% organico), considerando la difficile base comparativa prevista nel 4Q di questo anno. Si prevede che la redditività (il margine EBITDA) rimarrà sostanzialmente in linea con quella dei 9M23 (20,4%).Il broker evidenzia il(2,02 miliardi di euro), che offre visibilità sulla produzione per oltre 3 anni. Il contributo al margine di profitto delle aziende acquisite (Francesco Ventura, Colmar) dovrebbe diventare progressivamente più visibile nel 2024.