Unidata aggiorna piano: EBITDA 2026 fino a 41 milioni di euro

Unidata

(Teleborsa) - Il CdA di, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato l'con estensione dei target alPer quanto la strategia industriale, il piano prevede: una; una ottimizzazione degli acquisti e automazione dei processi; una sempre maggiore attenzione all'impatto ambientale e all'economia circolare; una innovazione guidata dall'Intelligenza Artificiale, smart grid, idrico, energia; investimenti in nuove reti e datacenter; adeguamento della rendicontazione ESG alla nuova EU CSRD (focalizzato alla lotta al Greenwashing o ESG-washing) ed agli ESRS.I target finanziari al 2026 prevedono:totali compresi tra 130 e 140 milioni di euro;compreso tra 37 e 41 milioni di euro;compreso tra il 28% e il 29%;cumulati pari a circa 56 milioni di euro; Indebitamento Finanziario Netto pari a circa 23 milioni di euro."Con l'approvazione dell'aggiornamento del Piano Industriale 2024 - 2026, Unidata entra in unache, in continuità ed evoluzione delle sue tradizionali aree di attività - Rete, Cloud e IoT - traguarda la società verso il conseguimento di ambiziosi obiettivi che puntano al futuro e al cambiamento", ha commentato, Presidente e CEO di Unidata.