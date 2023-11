AO World migliora guidance dopo primo semestre positivo

Ao World

(Teleborsa) -, rivenditore britannico di elettronica, ha chiuso il primo semestre dell'anno fiscale 2024 (terminato il 30 settembre 2023) conin calo del 12% a 482 milioni di sterline, un Adjusted EBITDA di 27 milioni di sterline (+205%) e un utile prima delle tasse pari a 13 milioni di sterline (vs perdita di 12 milioni un anno fa)."Sono molto soddisfatto dei chiari progressi che stiamo facendo come risultato del nostro- ha commentato il- Abbiamo generato più profitti nella prima metà di quest'anno rispetto a quanto fatto nell'intero anno scorso e stiamo anche migliorando le nostre aspettative di profitto per il resto dell'anno fiscale 24"."Come avevamo anticipato, le vendite si sono ridotte di anno in anno mentre continuiamo ad annualizzare le azioni che abbiamo intrapreso pere le vendite non redditizie dal business - ha aggiunto - Tuttavia, prevediamo di terminare l'anno con ricavi tornati a livelli normali di crescita".Ao World hasull'utile prima delle imposte per l'anno fiscale 24 a un valore compreso tra 28 e 33 milioni di sterline.