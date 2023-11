Emma Villas sale al 100% della controllata EMV International

Emma Villas

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali operatori in Italia nel settore degli affitti turistici di ville e dimore di pregio, ha incrementato e, società di diritto inglese di cui deteneva l'83% del capitale sociale.Attraverso EMV International, Emma Villas attualmente gestisce 30 strutture, di cui 27 ine 3 in. Questo portfolio, unito a quello consolidato di Emma Villas, porta già per la stagione 2024 a 57 il numero di proprietà complessive in Sicilia e a 39 proprietà in Puglia."Questa operazione è iltra Emma Villas e EMV International, che da anni sul territorio, attraverso la piattaforma Massimo Villas e un team dedicato, ha instaurato solidi rapporti con i proprietari degli immobili in Sicilia e Puglia, consentendo lo sviluppo di importanti sinergie in aree geografiche per noi strategiche e su cui contiamo di poter crescere ulteriormente", ha commentato l'"Questa acquisizione è coerente con il nostro piano di espansione che prosegue coerentemente con quanto annunciato in sede di quotazione agli investitori perdi Emma Villas in Italia e all'estero", ha aggiunto.