Emma Villas, approvato progetto di fusione per incorporazione con Marche Holidays Villas

Emma Villas

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali operatori in Italia nel settore degli affitti turistici di ville e dimore di pregio, hanella società. Il progetto di fusione è stato approvato con specifica determina anche dall'amministratore unico di MHV, Giammarco Bisogno.L'operazione di fusione, il cui, si inserisce nel più ampio percorso di razionalizzazione del gruppo facente capo a Emma Villas, finalizzato alla semplificazione dell'assetto di governance e alla ottimizzazione delle sinergie operative, amministrative e gestionali esistenti tra le società che lo compongono. MHV, specializzata in affitti di case vacanze, ville con piscina e appartamenti nelle Marche e nel centro Italia,per incrementare la capillarità sul territorio e rafforzare leadership per numero di proprietà in esclusiva, in un contesto di espansione per linee esterne.Le quote rappresentative del capitale sociale di MHV, per effetto della fusione, verrannoin denaro e conseguente emissione di nuove quote a servizio dell'unico socio Emma Villas che, invece, vedrà annullata la propria diretta partecipazione in MHV a ragione della detenzione del 100% del capitale sociale della stessa.