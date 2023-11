Fenix, Tribunale accoglie richieste Negma. Superata soglia OPA

Fenix Entertainment

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha comunicato che ile ordinato a Fenix di emettere immediatamente e di attribuire a Negma di 244.589.967 azioni. Tale numero di azioni è stato così determinato a seguito di precisazione in udienza resa da Negma rispetto al numero di 300.461.538 di azioni richiesto in sede di ricorso."Tale numero di azioni garantirebbe a Negma una- si legge in una nota - pertanto come da previsione statutaria in materia di offerta pubblica d'acquisto, Negma informerà quanto prima il mercato circa le proprie intenzioni".Fenix si riserva di ", inclusa la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano".