Martedì 16 Dicembre 2025, ore 14.36
Home Page
/
Notizie
/ Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in novembre
Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
16 dicembre 2025 - 08.15
Regno Unito,
Richieste sussidi disoccupazione in novembre pari a 20,1K unità
, in aumento rispetto al precedente -3,9K unità (la previsione era 22,3K unità).
(Foto: © Eros Erika / 123RF)
