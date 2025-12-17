Milano 15:54
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 12 dicembre

USA, Richieste mutui nella settimana del 12 dicembre su base settimanale (WoW) -3,8%, in calo rispetto al precedente +4,8%.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
