Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 16.10
Home Page
/
Notizie
/ USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 12 dicembre
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 12 dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
17 dicembre 2025 - 13.05
USA,
Richieste mutui nella settimana del 12 dicembre su base settimanale (WoW) -3,8%
, in calo rispetto al precedente +4,8%.
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
