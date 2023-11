Guadagni alla Borsa di New York, spiccano Microsoft e NVIDIA

Dow Jones

(Teleborsa) -suldello 0,58%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 4.547 punti. In denaro il(+1,19%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell'(+0,83%).Tra le, spiccano(al massimo dell'ultimo anno dopo che la società ha dichiarato che l'ex CEO di OpenAI Sam Altman avrebbe guidato il suo team di ricerca artificiale) e(su nuovi massimi storici in vista dei risultati del terzo trimestre che saranno pubblicati martedì pomeriggio).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,50%),(+1,05%) e(+0,52%).del Dow Jones,(+4,65%),(+2,12%),(+2,05%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,04%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,90%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,53%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,07%),(+5,24%),(+4,16%) e(+3,80%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,72%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,20%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 390 Mln unità; preced. 3,96 Mln unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 231K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -3,2%; preced. 4,7%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 60,4 punti; preced. 63,8 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,6 Mln barili)15:45: PMI servizi (atteso 50,3 punti; preced. 50,6 punti).