MPS, boom di scambi dopo collocamento 25% MEF

Banca MPS

(Teleborsa) - Si chiude in ribasso la seduta odierna per, che archivia la sessione con una perdita del 7,94%, dopo il blitz del Ministero dell’Economia che ha chiuso con un’operazione lampo la cessione del 25% del capitale per un incasso per lo Stato di 920 milioni.Le azioni hanno chiuso a 2,82 euro, pari a uno sconto del 4,9% rispetto al prezzo di chiusura di ieri, 20 novembre, sotto il prezzo di collocamento di 2,92 euro.: nel corso della seduta sono passati di mano 100 milioni di azioni della banca senese, pari a oltre il 7,9% del capitale, contro una media di 2,9 milioni degli ultimi 30 giorni.: l'accelerated book building, rivolto agli investitori istituzionali, italiani ed esteri, ha ricevuto richieste pari a oltre 5 volte l'ammontare iniziale, alzando l'offerta dal 20% al 25% del capitale.A seguito dell'operazione,dal 64,23% al 39,23% circa del capitale sociale.Gli impegni concordati dall'Italia con le autorità garanti della concorrenza dell'Unione Europea al momento del piano di salvataggio del 2017 obbligano il MEF a vendere l'intera sua partecipazione nella banca.L'operazione, ha spiegato il Tesoro, "rappresenta la prima fase del più ampio processo che porterà il MEF a valorizzare pienamente la banca, nell'interesse della stessa e di tutti gli stakeholders, nel contesto del solido quadro patrimoniale e reddituale che caratterizza la banca e delle sue prospettive di ulteriore sviluppo".