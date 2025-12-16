Piazza Affari: scambi in positivo per Banca MPS

istituto di Rocca Salimbeni

Monte Paschi

FTSE MIB

Banca Monte dei Paschi

istituto Senese

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dell'mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8,617 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 8,416. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8,818.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)