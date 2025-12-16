Piazza Affari: scambi in positivo per Banca MPS

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'istituto di Rocca Salimbeni
, che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Monte Paschi
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banca Monte dei Paschi
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo dell'istituto Senese
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8,617 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 8,416. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8,818.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)