MPS parte in negativo e si allinea al prezzo del collocamento

MPS

Banca MPS

(Teleborsa) -per il titolo, che ha battuto il primo prezzo alle 9.07, dopo essere stato sospeso alla partenza delle contrattazioni. Il titolo si è subito, ovvero 2,92 euro per azione, che ha permesso al Tesoro di incassare 920 milioni di euro. Il corrispettivo dell'ABB incorpora uno sconto pari al 4,9% rispetto al prezzo di chiusura di ieri.Il collocamento ha comunque diversi: è un passo avanti nella necessaria dismissione della quota pubblica (come concordato con le autorità europee), aumenta la liquidità sul titolo, riduce i rischi di future cessioni che ne deprimano la quotazione e rende la banca più attraente per un potenziale acquirente (essendo la quota in mano al Tesoro ora minore).Scendecon i. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 2,9 e successiva a quota 2,881. Resistenza a 2,932.