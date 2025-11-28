Milano 13:50
43.259 +0,09%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 13:50
9.709 +0,16%
Francoforte 13:50
23.822 +0,23%

Piazza Affari: in calo Banca MPS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo Banca MPS
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'istituto di Rocca Salimbeni, con una flessione del 2,50%.

La tendenza ad una settimana di Monte Paschi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Banca Monte dei Paschi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8,27 Euro. Primo supporto visto a 8,027. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 7,932.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```