Xenia, EnVent avvia copertura con Outperform e TP a 5,55 euro

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha iniziato la copertura sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero. Ilè stato fissato a(per un potenziale upside di circa il 95%), mentre ilsul titolo è "". La società si è quotata il 6 novembre 2023 con un prezzo di collocamento pari a 2,82 euro per azione.Gli analisti evidenziano che il profilo, il modello di business e la proposta di vendita di Xenia la rendono "legata alla ripresa dell'ospitalità e dei viaggi d'affari in Italia e anche oltre confine". Essendo in investment phase, la logica dell'IPO è quella di espandere il portafoglio alberghiero in Italia e l'attività ricettiva con operazioni di tour operator.EnVent stima che Xenia chiuderà ilcon ricavi netti pari a 17,4 milioni di euro (rispetto ai 14,6 milioni del 2022), un EBITDA di 4,2 milioni di euro (vs 3,4 milioni nel 2022) e un utile netto di 1,1 milioni di euro (vs 0,9 milioni nel 2022). Neli dati dovrebbero passare, rispettivamente, a 24,4 milioni di euro, 6,7 milioni di euro e 2,1 milioni di euro.