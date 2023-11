OpenAI, il grande rientro di Sam Altman con tante condizioni e diverse personalità

Microsoft

(Teleborsa) -licenziato improvvisamente dal Board venerdì scorso, ma in cambio del suo ritorno, ha imposto, che lo renderannoAltman, che nei giorni scorsi aveva ricevuto anche la, azionista di OpenAI con una quota del 49%, di guidare la divisione di Intelligenza artificiale del colosso di Redmond, ha raggiunto un, affiancato dall'ex presidente e co-fondatore di OpenAI, Greg Brockman, che si era dimesso per protesta contro il licenziamento di Altman."Abbiamo raggiunto un accordo di principio affinché Sam Altman ritorni in OpenAI come CEO con un nuovo consiglio icomposto da Bret Taylor (presidente), Larry Summers e Adam D'Angelo", ha annunciato la società su X, aggiungendo "stiamo collaborando per definire i dettagli. Grazie mille per la pazienza dimostrata durante questo processo".Con il ritorno di Altman dunque arriverà un nuovo Board, di cui faranno parte personaggi di spicco come, ex presidente del Board di Twitter (oggi X),, economista ed ex Segretario al Tesoro USA durante l'Amministrazione Clinton, assieme ad, unico membro del vecchio Board di OpenAI, che evidentemente è stato "graziato". Bret Taylor sarà il nuovo presidente.In base ad indiscrezioni circolate nelle ultime ore,come lo definisce la stessa OPenAI,, composto da un massimo di, che ripristinerà la governance di OpenAI e dove ci sarà finalmente un posto per gli azionisti, quindi almeno un membro nominato da Microsoft.. - ha commentato su X- Quando ho deciso di unirmi a Microsoft era chiaro che fosse la strada migliore per me e per il team. Con il nuovo Board e il supporto di Satya (Ceo di Mocrosoft, Ndr), non vedo l'ora di tornare a OpenAI e di consolidare la nostra forte partnership con Microsoft"., è il sointetico commento di, che ha postato anche una foto con tutto il team, mentre il Ceo di Microsoftha affermato ". Riteniamo che questo sia un primo passo essenziale verso un percorso che, ben informata ed efficace. Non vediamo l'ora di consolidare la nostra forte partnership e di offrire il valore di questa prossima generazione dell’intelligenza artificiale ai nostri clienti e partner".