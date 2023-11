L'attività dell'Eurozona continua a diminuire. L'occupazione si contrae, prima volta in tre anni

(Teleborsa) - Il declino dell’eurozona persiste e, per la prima volta in tre anni, l’occupazione si contrae. Dall’analisi dei dati provvisori raccolti dall’indagine PMI, che hanno indicato uni, a novembre l’attività economica dell’eurozona continua a diminuire.Salgono dunque a sei i mesi consecutivi in cui produzione e nuovi ordini indicano una contrazione, e durante questa sequenza il tasso di declino è stato tuttavia costantemente minore del mese precedente. La minore domanda, la capacità in eccesso e il livello di fiducia sulle prospettive future piuttosto attenuato hanno spinto le aziende a diminuire gli organici per la prima volta dall’inizio del 2021, segnando oltretutto una riduzione dell’attività di acquisto e delle scorte.A metà di questo quarto trimestre,, registrando un rialzo dei prezzi di vendita accelerato nonostante l’attuale riduzione dei nuovi ordini. L’inflazione si è concentrata soprattutto nel settore terziario mentre i prezzi del manifatturiero hanno continuato a segnare un calo.Dopo le dovute destagionalizzazioni, l’della Produzione Composita dell’eurozona, calcolato sull’85% circa delle usuali risposte raccolte mensilmente dall’indagine, si è posizionato a novembre su 47,1 indicando il sesto mese consecutivo di contrazione dell’attività economica del settore privato dell’eurozona. Anche se elevato, il tasso di declino è rallentato rispetto ad ottobre, mese in cui l’indice principale ha toccato quasi i minimi in tre anni con 46,5., il primo ha di nuovo registrato un tasso di contrazione maggiore. Per l’ottavo mese consecutivo e a tasso rapido, la produzione manifatturiera ha indicato un declino, sebbene sia stato il più basso da maggio. L’attività terziaria, nel frattempo, ha segnato il quarto mese consecutivo di contrazione, anche se a tasso modesto e più debole.La contrazione generale dell’attività economica è nuovamente collegata al calo dei nuovi ordini, che, come ormai ogni mese da giugno, riportano ininterrottamente un declino. Quest’ultima riduzione è stata elevata, ma ha segnato il valore più debole in quattro mesi, con contrazioni minori sia nel manifatturiero che nel terziario. Gli ordini destinati al mercato estero, con incluso il commercio intra-eurozona, hanno continuato a ridursi rapidamente.L’ottimismo sull’attività futura registrato a novembre nell’eurozona è rimasto invariato rispetto al mese precedente, con leaziende che hanno riportato una moderata fiducia sulle prospettive di attività nei prossimi dodici mesi. Rispetto alla media diserie, la loro positività è tuttavia diminuita, con un lieve miglioramento nel manifatturiero controbilanciato da un marginalepeggioramento del settore terziario.Continuando la recente tendenza, il calo generale dell’eurozona è stato in buona parte causato dalle due maggiori economie:Germania e Francia. A causa del più elevato calo di nuovi ordini in tre anni, la Francia ha indicato a novembre la contrazionemaggiore. In Germania, il tasso di declino della produzione e dei nuovi ordini è rallentato, restando però generalmente elevatoe prolungando il calo dell’attività economica a cinque mesi consecutivi. Nel resto dell’eurozona, se a novembre la produzioneè di nuovo diminuita, il tasso è stato solo modesto, continuando oltretutto a registrare livelli occupazionali maggiori, in contrastocon gli scenari riportati da Francia e Germania.Commentando i dati PMI flash,, ha dichiarato: "L’economia dell’eurozona risulta bloccata. Nel corso degli ultimi quattro o cinque mesi il settore del manifatturiero e quello dei servizi hanno infatti riportato un tasso di contrazione relativamente costante. Alla luce dei dati PMI flash di novembre,del PIL. Ciò si dovrebbe allineare con il parametro comunemente accettato di una recessione tecnica. Questo scenario di certo. Le due maggiori economie dell’eurozona sono preda di una debolezza considerevole, con i dati di novembre che favoriscono leggermente la Germania. A seguito dell’incremento dell’indice composito tedesco, emergono segnali di miglioramento, in contrasto al persistente indebolimento della Francia. Detto ciò,che sta avendo la Germania nel gestire gli investimenti pubblici, dopo il giudizio di ottemperanza della Corte costituzionale sul freno al, che potrebbe potenzialmente relegare la Germania negli ultimi posti della classifica nel 2024".