MFE, Berlusconi conferma utili in crescita e piano di sinergie con Prosiebensat

(Teleborsa) - Media For Europe (MFE)
chiude un 2025 definito da Pier Silvio Berlusconi
"un anno straordinario, dopo un 2024 che era stato eccezionale". Nella conferenza stampa
di fine anno a Cologno Monzese, l’ad ha rivendicato la trasformazione del gruppo: "Oggi non siamo più quello che eravamo prima, oggi siamo un’altra cosa. Siamo riusciti, con 7 anni di lavoro, determinazione, coraggio a dare al nostro gruppo una nuova dimensione".
Berlusconi ha insistito sul nuovo posizionamento internazionale
del gruppo: "Siamo veramente una multinazionale e siamo l’unica multinazionale italiana del settore media", richiamando le tre direttrici strategiche – "prodotto, sistema cross-mediale e crescita internazionale" – che hanno guidato lo sviluppo. Lo share
nelle 24 ore "ha raggiunto il 37,5% contro il 35,8% della Rai", mentre sul fronte tecnologico
MFE raggiunge "96,5 milioni di italiani ogni settimana, più di YouTube, Netflix e Prime Video".
Quanto ai conti
, Berlusconi ha confermato che, nonostante la debolezza del mercato pubblicitario in Italia (-2%), Spagna (-10%) e Germania (-8%), "restiamo positivi e non mettiamo in discussione la possibilità di chiudere in utile
e di fare un utile più alto dell’anno scorso, con una distribuzione dei dividendi
simile all’anno scorso".
Sul fronte occupazionale
, l’ad ha ribadito che non ci saranno tagli
: "In Germania faremo tutto, tutto, tutto ciò che è possibile per non diminuire l’occupazione". E ha aggiunto: "In Italia negli ultimi anni abbiamo lanciato un piano per assumere… solo nel 2025 assunto più di 250 persone… noi non mandiamo via nessuno".
In tema di governance
, Berlusconi ha ufficializzato il nuovo direttore finanziario di MFE, che sarà Simone Sole
. "Un grande professionista che ha lavorato con me per anni", ha commentato.
Sul percorso di integrazione con Prosiebensat
, il gruppo ha avviato un piano di sinergie
da "261 a 315 milioni di euro entro 4 anni", con l’obiettivo di trasformare "un ottimo progetto in una realtà industriale innovativa
".
Infine, a chi gli chiedeva di un possibile futuro politico
, ha risposto: "Candidarmi? Non è un tema che oggi esiste. Tutte le mie energie sono dedicate a MFE… e alla mia famiglia", scherzando sull’età: "La scienza porta la vita ad allungarsi, c’è tempo".