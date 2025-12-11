MFE, Berlusconi conferma utili in crescita e piano di sinergie con Prosiebensat

Media For Europe (MFE)

Prosiebensat

(Teleborsa) -chiude un 2025 definito da"un anno straordinario, dopo un 2024 che era stato eccezionale". Nelladi fine anno a Cologno Monzese, l’ad ha rivendicato la trasformazione del gruppo: "Oggi non siamo più quello che eravamo prima, oggi siamo un’altra cosa. Siamo riusciti, con 7 anni di lavoro, determinazione, coraggio a dare al nostro gruppo una nuova dimensione".Berlusconi ha insistito sul nuovodel gruppo: "Siamo veramente una multinazionale e siamo l’unica multinazionale italiana del settore media", richiamando le tre direttrici strategiche – "prodotto, sistema cross-mediale e crescita internazionale" – che hanno guidato lo sviluppo. Lonelle 24 ore "ha raggiunto il 37,5% contro il 35,8% della Rai", mentre sulMFE raggiunge "96,5 milioni di italiani ogni settimana, più di YouTube, Netflix e Prime Video".Quanto ai, Berlusconi ha confermato che, nonostante la debolezza del mercato pubblicitario in Italia (-2%), Spagna (-10%) e Germania (-8%), "restiamo positivi e non mettiamo in discussione la possibilità di chiudere ine di fare un utile più alto dell’anno scorso, con unasimile all’anno scorso".Sul, l’ad ha ribadito che non ci saranno: "In Germania faremo tutto, tutto, tutto ciò che è possibile per non diminuire l’occupazione". E ha aggiunto: "In Italia negli ultimi anni abbiamo lanciato un piano per assumere… solo nel 2025 assunto più di 250 persone… noi non mandiamo via nessuno".In tema di, Berlusconi ha ufficializzato il nuovo direttore finanziario di MFE, che sarà. "Un grande professionista che ha lavorato con me per anni", ha commentato.Sul percorso di integrazione con, il gruppo ha avviato unda "261 a 315 milioni di euro entro 4 anni", con l’obiettivo di trasformare "un ottimo progetto in una".Infine, a chi gli chiedeva di un possibile, ha risposto: "Candidarmi? Non è un tema che oggi esiste. Tutte le mie energie sono dedicate a MFE… e alla mia famiglia", scherzando sull’età: "La scienza porta la vita ad allungarsi, c’è tempo".