Paesi Bassi, l'estrema destra vince alle elezioni parlamentari

(Teleborsa) - Neivince l'estrema destra. Un risultato inatteso in particolar modo per le dimensioni del successo del(PVV) che dovrebbe conquistare circa 35/36 dei 150 seggi in Parlamento, più del doppio di quelli ottenuti alle elezioni del 2021, secondo gli exit poll. L'alleanza laburista-verde diè data invece al secondo posto, conquistando 25 seggi rispetto ai 17 attuali. La sconfitta più pesante è quella VVD, partito didel premier uscente Mark Rutte e ora guidato da Dilan Yesilgöz, che si avvia a conquistare 24 seggi, 10 in meno rispetto al passato.Nonostante la grande conquista di voti in Parlamento, il leader del PVV,, farà fatica a trovare una. Yesilgöz ha dichiarato che non sosterrà Wilders come primo ministro e anche Pieter Omtzigt, un ex cristiano-democratico che ha formato il suo partito Nuovo Contratto Sociale solo in agosto, e dovrebbe conquistare 20 seggi, ha escluso di far parte di un gabinetto con Wilders.I Paesi Bassi hanno una tradizione di governi di coalizione molto estesi, che richiedono anche mesi per essere definiti. Sulla base degli ultimi dati, una coalizione tra socialisti, liberali di varia ispirazione e popolari non avrebbe grandi problemi nell'ottenere una maggioranza parlamentare, anche se restano talvolta difficili rapporti personali.Subito dopo la pubblicazione degli exit poll, Wilders ha salutato i suoi sostenitori: "gli elettori hanno parlato stasera e hanno detto che sono stufi", ha detto. Il partito vuole lavorare per frenare lo "tsunami dell'asilo", mettere più soldi nei portafogli dei cittadini e migliorare la sicurezza, ha aggiunto Wilders, ed ha sottolineato che sarebbe disposto a scendere a compromessi sui suoi ideali anti-musulmani pur di entrare nel governo.La destra di tutta Europa – tra cui– hanno celebrato il risultato del PVV. Il primo ministro ungherese,, ha dichiarato che "il vento del cambiamento è arrivato". Per contro, il sindaco di Londra, ha fatto notare che lesono "un promemoria per i progressisti di tutto il mondo: la continua minaccia dell'estrema destra è reale e alle nostre porte".