PostNL, EBIT negativo nel 1° trimestre. Pesa costo del lavoro

PostNL

(Teleborsa) - L'azienda postale olandeseha chiuso ildel 2024 con unnegativo per 9 milioni di euro, rispetto ai +7 milioni di euro del primo trimestre 2023. Isono diminuiti del 2% a 765 milioni di euro.Nella divisione, i ricavi sono stati pari a 555 milioni di euro (1° trimestre 2023: 561 milioni di euro), nonostante una crescita dei volumi del 4,6%. I volumi nazionali hanno mostrato i primi segnali di ripresa e sono aumentati dello 0,3%, riprendendo a crescere, mentre i volumi dei clienti internazionali, prevalentemente grandi negozi online con sede in Asia, sono aumentati del 25%.Nella divisione, i ricavi sono scesi a 324 milioni di euro (primo trimestre 2023: 349 milioni di euro), principalmente a causa di un forte calo dei volumi del 12,5%, che includeva un impatto del 4,2% relativo alle elezioni dell'anno precedente. Nel trimestre, effetti mix, come il passaggio alla posta non 24 ore su 24, hanno esercitato pressioni sul margine. Il costo del lavoro è aumentato in seguito ai CLA per PostNL e i corrieri postali, riflettendo anche gli elevati tassi di congedo per malattia in un mercato del lavoro ristretto."Stiamo facendo progressi costanti nelle azioni strategiche che abbiamo annunciato a febbraio e continueremo ad adattare le nostre operazioni e offerte per adattarci alle mutevoli circostanze del mercato - ha commentatodi PostNL - Nel primo trimestre abbiamo operato in uncon costi in aumento, principalmente legati al lavoro. In linea con le aspettative, il risultato è sceso rispetto all'anno scorso".