Piquadro, primo semestre iun utile per 4,1 milioni e fatturato +7,1%

Piquadro

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell'anno al 30 settembre cono undi Euro, inrispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 80,2 milioni di Euro incluso l’effetto della variazione dei cambi (+8,1% a parità di cambi).Con riferimento al marchio, i ricavi risultano pari a 39,5 milioni inrispetto all’analogo periodo del 2022 (+13,5% a parità di cambi), mentre per il marchio, i ricavi risultano pari 16,6 milioni di Euro inI ricavi delle vendite realizzati dallarisultano pari a 29,8 milioni di Euro in lieverispetto all’analogo periodo del 2022 (+0,2% a parità di cambi).Il Gruppo Piquadro ha riportato undi Euro in aumento di circa 4,5 milioni di Euro rispetto al dato registrato al 30 settembre 2022 (+44,4%), mentre l’EBITDA adjusted, che esclude gli impatti derivanti dall’applicazione del principio contabile IFRS16, risulta positivo per 8,5 milioni di Euro, in aumento di circa il 118% rispetto al dato registrato nel corso del semestre chiuso al 30 settembre 2022.di euro in miglioramento di circa 4,3 milioni di euro (+180%) verso il dato registrato al 30 settembre 2022, positivo, e pari a 2,4 milioni di Euro.in miglioramento di oltre 4 milioni di euro rispetto al dato registrato al 30 settembre 2022 (negativo per circa 70mila euro).