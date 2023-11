Da Manovra a scioperi, alta tensione Governo-Sindacati

(Teleborsa) - Resta alta l'asticella della tensione traNel pomeriggio di ieri - a sorpresa anche per gli stessi ministri - il Presidente del Consiglio Meloni convoca, per oggi, le parti sociali a Palazzo Chigi: sul tavolo la Manovra.saranno in piazza nelle Regioni del Nord a scioperare proprio contro la manovra. "Io il dono dell’ubiquità non ce l’ho, stasera (ieri, ndr) parto per Torino e domani pomeriggio (oggi, ndr) ho un treno. Io non posso fermare treni, devo rispettare le regole, non riesco a esserci alle 15", aveva detto cavalcando la polemica sul ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. "Vedremo come fare, siamo gente per bene ma bisognerebbe anche avere un po’ di rispetto e galateo non verso le organizzazioni sindacali ma i lavoratori". Nessun problema di sovrapposizione della Cisl, che aveva dato subito la sua disponibilità anche per il pomeriggio perché il sindacato guidato da Luigi Sbarra manifesterà, in solitaria, sabato mattina a Romaa martedì mattina. Possibile che nell'incontro adesso posticipato si illustri anche la via d'uscita al pasticcio sulle pensioni di un gruppo di dipendenti della pubblica amministrazione, tra cui i medici: "Il governo ha annunciato che intende rivedere la norma, in particolare sugli operatori sanitari, affinché non subisca penalizzazione chi accede alla pensione di vecchiaia o ha elevata anzianità contributiva", ha spiegato Meloni ai senatori, non sciogliendo però del tutto i nodi su cui si stanno confrontando da giorni Mef, ministero del Lavoro e della Salute. Esonerare tutte le categorie dalla stretta, anche per non incorrere in problemi di costituzionalità, o salvare solo i camici bianchi, allentando i paletti per gli altri, o ancora congelare per due anni la misura, alcune delle idee sul tavolo. Intanto, Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Lavoro, spiega che si lavora nell'ottica di "generalizzare un po' per tutti la norma" ma ancora non è stata superata "la fase istruttoria". Si punta a presentare al tavolo una soluzione che andrà tradotta poi in emendamento alla manovra.Ac(oltre a Giancarlo Giorgetti e Marina Calderone), anche lui di nuovo impegnato nel muro contro muro con i sindacati sullo sciopero del 27 novembre, agitando di nuovo la minaccia la precettazione per lo stop di 24 ore annunciato dalle sigle di base.. Se applicano il buon senso non intervengo, ma se pensano di fermare tutta l'Italia per 24 ore non lo permetterò e farò tutto quello che la legge mi permette di fare". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, entrando al Forum di Conftrasporto