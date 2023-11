Banca Ifis, Intermonte lima target price e conferma Outperform

Intermonte

Banca Ifis

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 20,50 euro) ilsu, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti hannoal fine di aggiornare principalmente il costo del funding, il cost of risk e incorporare il consolidamento di Revale; ciò dovrebbe avere un impatto mid-single digit sul 2024, lasciando sostanzialmente invariati il 2023 e il 2025.Intermonte parla dellacome "un". "A nostro avviso la: la sana situazione patrimoniale del gruppo è evidente e la distribuzione dei dividendi in contanti deve, a nostro avviso, essere data per scontata - si legge nella ricerca - Prevediamo un flusso di dividendi in contanti che incorpora un rendimento cumulativo del 25% su 2 anni (inclusi 1,2 euro per azione pagati il 22 novembre come interim)".Il broker ritiene che il budget per il 2023 sia facilmente raggiungibile, mentre il 2024 potrebbe essere leggermente colpito da costi di finanziamento e costo del rischio più elevati. Detto questo, "la politica di distribuzione (interamente in contanti) svelata nel secondo trimestre del 2023 offre un(circa il 10% annuo) che dovrebbe costituire un", viene sottolineato.