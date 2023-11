Casino riceve offerte per vendere altri supermercati, aumenta quota in Cnova

Casino Guichard-Perrachon

(Teleborsa) -, multinazionale francese attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, ha confermato di aver. Lo si legge in una nota che conferma le indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni, nella quale viene specificato che tali manifestazioni di interesse verranno analizzate dal gruppo e dal consorzio (EP Equity Investment III s.à.r.l, Fimalac e Trinity Investments Designated Activity Company) nelle prossime settimane, fermo restando che l'eventuale cessione sarà soggetta alla preventiva approvazione del consorzio in conformità all'accordo di lock-up del 5 ottobre 2023.Casino, il sesto più grande rivenditore francese, sta attuando unaattraverso una ristrutturazione del debito con i suoi principali creditori.In una note separata, Casino ha annunciato, che detiene indirettamente il 34% del capitale sociale di. L'operazione aumenterà la partecipazione di Casino in Cnova, direttamente e attraverso società controllate al 100%, al 98,8%. Il prezzo di acquisto è stato fissato in 10 milioni di euro, di cui l'80% sarà corrisposto al perfezionamento, previsto entro il 30 novembre 2023, e il 20% entro il 30 giugno 2024 al più tardi.L'operazione rientra nel quadro della ristrutturazione finanziaria del gruppo e in particolaredi Cnova e separa le partecipazioni di CGP in GPA e Cnova.