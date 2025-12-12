Milano 10:16
Ex-Ilva, ricevute due offerte da Bedrock Industries e Flacks Group
(Teleborsa) - I Commissari Straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria - Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli - e quelli dell'Ilva in Amministrazione Straordinaria - Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi - confermano che entro il termine fissato alla mezzanotte dell’11 dicembre 2025, sono pervenute due offerte per l’acquisizione dei complessi aziendali facenti capo agli stabilimenti ex Ilva.

Le proposte, entrambe relative all’acquisto di tutti i complessi aziendali, provengono da Bedrock Industries e Flacks Group e sono state regolarmente depositate secondo quanto previsto dalle procedure.

I Commissari Straordinari procederanno ora all’esame delle proposte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti indicati nel bando. Ne frattempo, la procedura di gara rimane aperta: come previsto dal bando, eventuali ulteriori soggetti interessati potranno presentare una propria offerta purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute.

Dell'offerta dell'americana Flacks Group, con sede a Miami, si era appreso nella serata di ieri. Il Gruppo ha offerto nell'immediato una cifra simbolica di 1 euro per rilevare l'intera acciaieria ed effettuare investimenti per un a somma stimata in 5 miliardi che consentano di portare la produzione a 4 milioni di tonnellate e creare 8.500 posti di lavoro. Lo Stato resterebbe al 40%, con l'impegno a vendere a Flacks Group le restanti azioni in futuro per una cifra compresa fra 500 milioni e 1 miliardo di euro.


