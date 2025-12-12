Ex-Ilva, ricevute due offerte da Bedrock Industries e Flacks Group

(Teleborsa) - I Commissari Straordinari di Acciaierie d’Italia
in Amministrazione Straordinaria - Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli - e quelli dell'Ilva
in Amministrazione Straordinaria - Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi - confermano che entro il termine fissato alla mezzanotte dell’11 dicembre 2025
, sono pervenute due offerte
per l’acquisizione dei complessi aziendali facenti capo agli stabilimenti ex Ilva
.
Le proposte, entrambe relative all’acquisto di tutti i complessi aziendali, provengono da Bedrock Industries e Flacks Group
e sono state regolarmente depositate secondo quanto previsto dalle procedure.
I Commissari Straordinari procederanno ora all’esame
delle proposte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti indicati nel bando. Ne frattempo, la procedura di gara rimane aperta
: come previsto dal bando, eventuali ulteriori soggetti interessati potranno presentare una propria offerta purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute.
Dell'offerta dell'americana Flacks Group
, con sede a Miami, si era appreso nella serata di ieri. Il Gruppo ha offerto nell'immediato una cifra simbolica di 1 euro
per rilevare l'intera acciaieria ed effettuare investimenti per un a somma stimata in 5 miliardi
che consentano di portare la produzione a 4 milioni di tonnellate e creare 8.500 posti di lavoro. Lo Stato resterebbe al 40%
, con l'impegno a vendere a Flacks Group
le restanti azioni in futuro per una cifra compresa fra 500 milioni e 1 miliardo di euro
.