IMD, Banca Akros taglia target price e conferma Buy

I.M.D. International Medical Devices

(Teleborsa) - Banca Akros ha abbassato a(da 2,75 euro) ilsu(IMD), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, confermando lasul titolo a "". La revisione arriva dopo che la società ha comunicato di prevedere un fatturato 2023 in calo e una ripresa nel 2024.Gli analisti hanno quindisui ricavi FY23 nelle stime (ricavi FY23 di 37 milioni di euro) e prevedono che la redditività sarà influenzata negativamente dal calo dei ricavi; includendo i costi del processo IPO, non presenti nei risultati H123, prevedono un margine EBITDA FY23 di circa il 10,0%.Per ilmantengono unain quanto, come avvenuto nel 2023, lale performance potrebbero essere influenzate da fattori esterni che al momento non possono essere previsti a causa della difficile dinamica del mercato. Ipotizzano pertanto ricavi FY24 di 45 milioni di euro (rispetto all'outlook di management di 50 milioni) e un EBITDA FY24 di 6,3 milioni di euro (rispetto all'outlook di management di 8 milioni)."Nonostante le temporanee difficoltà del mercato, le opportunità di crescita rimangono solide e il gruppo è- si legge nella ricerca - Tutto ciò consentirà di sfruttare potenziali opportunità di M&A".