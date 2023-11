Pnrr: Mef, 100 milioni di euro per opere pubbliche nei settori salute e istruzione

(Teleborsa) - Assegnati definitivamentedelper gli interventi nei settori salute e istruzione previsti dal, al fine di fronteggiare l’Lo comunica, con una nota, dove aggiunge che "il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 211 del 17 novembre 2023, in attuazione dell’articolo 7, comma 4 del decreto legge 29 settembre 2023 n. 131, ripartisce alle stazioni appaltanti risorse del FOI per opere pubbliche oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro".Il provvedimento - in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - con l’elenco degli interventi finanziati è già consultabile sul sito del Mef in modo da assicurare la diffusione delle informazioni relative alle risorse assegnate.