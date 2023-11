Antitrust UK: accordo Adobe-Figma potrebbe danneggiare settore

Adobe

(Teleborsa) - La(CMA) del Regno Unito ritiene provvisoriamente che l'accordo diper l'acquisto di Figmaper il software utilizzato dalla stragrande maggioranza dei designer digitali del Regno Unito.In particolare, l'antitrust britannico ritiene provvisoriamente che l'accordo da 20 miliardi di dollari: elimini la concorrenza tra due principali concorrenti nel software di progettazione del prodotto; riduca l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti competitivi; rimuova Figma come minaccia per i prodotti di punta di"Adobe e Figma sono due dei principali fornitori mondiali di software per app e web designer e la nostra indagine finora ha rilevato che sono concorrenti stretti - ha commentato, presidente del gruppo indipendente che conduce questa indagine - L'accordo proposto, quindi, ha il potenziale di avere unriducendo la scelta, l’innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti competitivi"."La decisione di oggi è provvisoria e oraprima di raggiungere una decisione definitiva", ha aggiunto.