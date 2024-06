Poco mossa Wall Street in attesa dei dati sull'inflazione PCE

Dow Jones

Constellation Energy

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 39.164 punti; sulla stessa linea, incolore l', che archivia la seduta a 5.483 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(+0,19%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'(+0,08%).Gli investitori attendono la pubblicazione dell'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (), l'indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve per decidere il percorso della politica monetaria.Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+0,90%) e(+0,77%). Il settore, con il suo -0,50%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+4,05%),(+2,30%),(+2,20%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,50%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,17%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,28%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.Al top tra i, si posizionano(+5,75%),(+4,78%),(+4,25%) e(+3,47%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -22,22%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,12%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,55%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,63%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)15:45: PMI Chicago (atteso 40 punti; preced. 35,4 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 65,9 punti; preced. 69,1 punti)14:30: Bilancia commerciale16:30: Scorte petrolio, settimanale.