Expo 2030: il voto finale oggi a Parigi. Roma spera nel ballottaggio

(Teleborsa) - Il giorno tanto atteso è arrivato.i 182 delegati del Bureau International des Espositions deciderannofra le tre candidature:. Una caccia agli ultimi voti che,, dal punto di vista economico,, con la creazione di. La capitale avrebbe dovuto ospitare l'Esposizione Universale nel 1942, ma lo scoppio della seconda guerra mondiale annullò l'evento. Quindi per Roma sarebbe la prima volta, con la possibilità di coniugare la manifestazione con ilche già si prepara ad ospitare.La candidatura dell'per l'organizzazione dell'Esposizione Universale 2030 a Roma dal primo maggio al 31 ottobre 2030 è incentrata sul tema "". Per Expo 2030 Roma gli organizzatori stimano la partecipazione die una vasta partecipazione di pubblico che è stimata intorno a(di cui 55,4% italiani e 44,6% stranieri). Tenendo conto anche delle presenze ripetute, quest'affluenza dovrebbe generare oltre 30 milioni di presenze (di cui 59,2% italiani e 40,8 stranieri). Una candidatura, quella della capitale, cheIl Comitato Expo Roma 2030, ha schierato, attrice, ambasciatrice Unicef ed attivista per i diritti umani, e in video il marito Sting, loro due apriranno il racconto della loro esperienza di vita in Italia. Poi l'attrice, che ha ottenuto un successo al livello globale per la serie tv The White Lotus. E infine, due volte oro paralimpico nel fioretto.L'offerta delladi ospitare l'Expo mondiale 2030 a Busan, città portuale con 3,6 milioni di abitanti, si basa sul tema "". Ma, è l'a vantare attualmente ilaffiancata al progettodel principe ereditario Mohammed bin Salman, per un futuro del regno meno dipendente dal petrolio e con un'economia più diversificata, presenta un'Expo mondiale nella città di Riad sul tema "". È però ritenuto quasi impossibile dagli osservatori italiani che la città possa sbaragliare le rivali al primo turno: dovrebbe avere ladei consensi, ossia 121 voti. Per questo: spuntarla su Busan significherebbe restare in gara e giocarsela con l’Arabia Saudita fino all’ultimo voto. Anche se la coreana, negli ultimi mesi, sembra aver scalato diverse posizioni, complice il sostegno massiccio delle grandi aziende.Al momento a Roma vige la massima cautela, tanto chesoltanto il ministro dello Sport,. "Incrociamo le dita", dice da Barcellona, a margine del Forum dell’Unione per il Mediterraneo,: "Questa di Expo 2030 è una partita molto difficile:, anche oggi ho avuto qualche messaggio positivo di qualche Paese che voterà per noi". Tajani ha citato l’Expo 2015 a Milano come fattore che non depone per Roma: "Era poco tempo fa, molti lo faranno notare, ma abbiamo un’ottima candidatura"., che elogia la grande collaborazione istituzionale tra Governo, Regione e Comune e le opportunità per il sistema produttivo che deriverebbero da Expo, "". In prima fila sarà il sindaco, che non smette di credere nel miracolo e ha continuato a impegnarsi fino all’ultimo, viaggiando in tutto il mondo.