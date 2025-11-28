RT&L verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 19 milioni di euro

(Teleborsa) -, società genovese che opera nel mercato dei servizi logistici, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi 19 milioni di euro, dopo aver5 milioni di euro. La market cap sarebbe di 19,5 milioni di euro e la raccolta di 5,5 milioni di euro assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni).Ildi collocamento è stato pari a 1,80 euro per azione, nella parte centrale della forchetta individuata in precedenza (1,70-1,95 euro per azione). Ilè del 26,25% (28,14% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe e sempre escluse le azioni a voto plurimo).Ilin carica alla data dell'ammissione è composto da: Bruno Dionisi - Presidente, Roberto Bizzarri - Amministratore Delegato, Valentina Fistarol - Consigliere, Emanuele Cardone - Consigliere, Davide Sommariva - Consigliere, Guido Autelli - Consigliere Indipendente.Oltre alle azioni ordinarie, sono presenti 926.392(10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Redeem Finance S.p.A., Roberto Bizzarri e Raviero S.A., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.Prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe (% diritti di voto, % azioni ordinarie), l'è composto da: Redeem Finance S.p.A.: 33,05%; 16,41%; Roberto Bizzarri: 15,29%; 7,64%; Raviero S.A.: 15,25%; 7,57%; Rony MC Holding: 21,68%; 40,72%; Graziano Astaldi: 0,74%; 1,39%; Laura Verri: 0,01%; 0,01%; mercato: 13,98%; 26,25%.L'è prevista il 1 dicembre 2025, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).